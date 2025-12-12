CONFIRMAN PRIMER CASO DE INFLUENZA A H3N2 SUBCLADO K

· EL PACIENTE RESPONDIÓ AL TRATAMIENTO Y YA SE RECUPERÓ: SECRETARÍA DE SALUD

Al exhortar a la población a acudir a los centros de Salud, unidades médicas y unidades de vacunación para recibir inmunización correspondiente a la temporada invernal, la Secretaría de Salud dio a conocer que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Iner) confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K, y que el paciente respondió al tratamiento antiviral y ya se recuperó.

A través de un comunicado, la dependencia asegura que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) mantiene vigilancia permanente, y que esta variante presenta características similares a la influenza estacional que circula cada año, por lo cual no es motivo de alarma para la población.