JEFE VIOLENTADOR DE DERECHOS HUMANOS ENCABEZA INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO ABUSO POLICIACO CONTRA DOS MENORES DE EDAD

Campeche.- Al confirmar que los tripulantes de la motocicleta arrollada por una patrulla para ser detenidos son menores de edad, de catorce y dieciséis años, Víctor Hugo Sánchez Ortiz, encargado de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, aseguró que por este incidente, calificado por cibernautas como abuso policiaco, inició una carpeta de investigación e invitó a los afectados con sus representantes legal, mamá, papá o tutor, a presentarse al área a su cargo para tomarles su queja.

Cabe recordar que en agosto pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche dictaminó que Sánchez Ortiz, que en ese entonces era subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, violentó la libertad de expresión del periodista Héctor Zavala Martínez, por lo cual exigió a la Comisión de Honor iniciarle procedimiento disciplinario y, en su caso, fincarle responsabilidades. De ahí, la corporación a cargo de Marcela Muñoz lo reubicó a su actual jefatura.