miércoles, octubre 22, 2025
SE INCENDIA CAMIONETA POR LA CARRETERA FEDERAL ESCÁRCEGA–CHAMPOTÓN

Una camioneta blanca con placas del Estado de Campeche ardió en llamas sobre la carretera federal Escárcega–Champotón. Un posible cortocircuito habría provocado el siniestro.

El incidente se registró la tarde de este miércoles en el tramo federal mencionado, a la altura del poblado de Cantemó, municipio de Champotón.
El conductor se desplazaba por la vía cuando notó humo saliendo del cofre, detuvo la unidad y se colocó en el acotamiento, logrando descender a tiempo.
Al lugar acudieron elementos de emergencia, entre ellos bomberos de Escárcega, quienes lograron sofocar las llamas. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. La unidad será retirada por una grúa particular.

