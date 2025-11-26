ACEPTAN MAICEROS 5 MIL 850 PESOS POR TONELADA

7 MIL 200 SÓLO PARA LOS DE SEGALMEX Y NO PARA LOS QUE PRODUCEN MÁS

San Francisco de Campeche.- Representantes de productores maiceros anunciaron que llegaron a un buen acuerdo para el precio del grano que, consideraron, es el mejor del Bajío y que el de Maseca: 5 mil 850 pesos.



Lo consideraron una victoria, y resaltaron la valentía de sus compañeros para lograr dicho precio, cuya oferta inicial fue de 5 mil 400, después 5 mil 550, luego 5 mil 700, después llegaron a 5 mil 800 hasta que cerramos en 5 mil 850, para el beneficio de todos con un apoyo que desde hace 3 años no se daba.



Aclararon que el precio de 7 mil 200 está firmado para los de Segalmex, y “para quienes producimos más no se pudo lograr ese precio porque a nivel nacional están pagando 5 mil 200”.



Por último, revelaron los representantes que acudirían al Congreso del Estado a dialogar con los diputados, pues les revelaron que habrá “recorte” a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), lo que les afectará el próximo con menos semilla.