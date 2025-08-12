DIPUTADA PRIÍSTA DENUNCIARÁ A ALCUDIA ANTE LA FISCALÍA POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO

La legisladora del PRI, Delma Rabelo Cuevas, anunció que presentará denuncia formal ante la Fiscalía por hechos que calificó como violencia política en razón de género, luego del incidente ocurrido ayer durante las comparecencias de funcionarios ante legisladores.

Relató que el titular de la Consejería Jurídica, Juan Pedro Alcudia Vázquez, hizo alusiones personales en su contra, a pesar de que minutos antes el presidente del Congreso había leído el artículo de la Ley Orgánica que prohíbe este tipo de intervenciones.

Rabelo Cuevas consideró que las expresiones del funcionario fueron una represalia por cuestionamientos que hizo en el pleno y no le respondieron.

“Lo que pasó ayer fue inadmisible. No sé si estaba molesto por lo que pregunté, pero no sólo cometió violencia política de género, sino que también violó la Ley Orgánica. Es incongruente que un Gobierno que se presenta como defensor de las mujeres no permita que nos defendamos de las agresiones que ocurren ahí”, declaró.

La diputada recordó que el consejero jurídico se refirió a un apoyo que ella promovió antes de ser funcionaria, el cual fue utilizado en una emisión del programa Martes del Jaguar junto con una supuesta conversación de WhatsApp —que afirmó es falsa— difundida por la gobernadora Layda Sansores, quien así, dijo, la calumnió. En ese entonces presentó un recurso para aclarar la información.