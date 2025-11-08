CAMPESINOS EXIGEN PRESENCIA DE TITULAR DE SADER Y RECHAZAN QUE SOLO LES QUIERAN COMPRAR 64 MIL DE 700 MIL TONELADAS

La reunión entre campesinos de Los Chenes y Roxana Rivera Peña, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en Campeche, terminó cargada de inconformidad. La funcionaria explicó que el volumen asignado al Estado es de 64 mil toneladas, cifra tomada de lo comercializado el año pasado con Maseca y que la federación estableció como base inicial. Añadió que buscan ampliar superficie y presionar a industrias como Maseca y Minsa para adquirir más maíz, mientras la gobernadora Layda Sansores San Román gestiona un mayor volumen ante la federación.

Los productores rechazaron esa propuesta al señalar que 64 mil toneladas representan menos del 10 por ciento de las 700 mil toneladas que produce Campeche. Consideraron que ese planteamiento “no sirve para nada” y que el apoyo derivado “ni llega a 100 mil pesos”. Además, acusaron que la mesa fue “bajada de nivel” al no contar con autoridades capaces de tomar decisiones de fondo. Exigieron la presencia del titular de SADER, junto con Carlos Vaqueiro y Rafael Castilla, para sostener un diálogo real que permita corregir la asignación. Recordaron que Campeche es el granero del sureste y que requieren un trato proporcional a su producción.