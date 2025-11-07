ANUNCIAN INSTALACIÓN DE MÁS PARADEROS PARA EL KO’OX TRAS RECLAMOS DE USUARIOS QUE ESPERAN BAJO SOL Y LLUVIA

San Francisco de Campeche.- El director de la Agencia Reguladora del Transporte, Eduardo Zubieta Marco, aseguró que el programa de instalación de paraderos en la ciudad no se detendrá, aunque “no hay dinero que alcance”, pese a las críticas recientes por la falta de techos que protejan a los usuarios de la lluvia y el sol.

Precisó que actualmente existen 570 paraderos, aunque reconoció que “no hay recurso que alcance” para cubrirlos todos de inmediato, y admitió no tener el número de espacios de espera para pasajeros a instalar, pues “vamos a seguir haciendo y haciendo paraderos”.

Intervino el vocero Walther Patrón para “complementar la respuesta de Eduardo” al revelar que tras las quejas de usuarios en redes sociales por mojarse en paraderos sin estructura, la gobernadora le comentó que ya está hablando con el encargado de Obras Públicas, Bernhard Rehn, para ver cómo se puede reforzar y ajustar también esos espacios, pues no sólo son las lluvias, sino también el sol, que la infraestructura es nueva y que apoyan a Movibús, para ver cómo se mejora este tema.