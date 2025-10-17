EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE OCTUBRE DE 2025

APERTURA DE HOTEL, GRAN LOGRO DE LAYDA.

Campeche se hunde en el decrecimiento, languidece la agricultura, el abigeato ahorca la ganadería, los apicultores siguen viendo desaparecer sus colmenas, la deforestación se multiplicó con las vías del Tren Maya y el programa Sembrando Vidas, la lechería que prometió Claudia Sheinbaum en enero de 2024 sigue aun en proyecto y el progreso que prometió Layda Sansores no llegará nunca. El panorama es desolador.

Por eso llama la atención el optimismo tanto del secretario de Economía, Jorge Lavalle, como el de Sansores en el show del pasado martes al anunciar que “ya reabre el hotel que tenemos aquí en el malecón, se va a llamar Momentos, reabre en el mes de diciembre… vamos a reabrir con el mismo número de habitaciones, pero lo van a ampliar y convertir en un hotel de 5 estrellas…”

¿Acaso abriendo el hotel de 5 estrellas saldremos del decrecimiento acentuado al que nos ha condenado este gobierno con su escasa obra pública? Tal parece que ninguno de los dos llevó clases de economía. Además, ¿a qué turismo se refieren si casi no hay visitantes? Esto es resultado de la nula promoción turística realizada estos 4 años, en los cuales abandonaron los pocos atractivos que recibieron.

TELEMAR TAMBIÉN INCOMODA A SANSORES.

Resulta que ahora la Fiscalía de Campeche envió el oficio número 040/2025 a Producciones Telemar, S.A. de C.V., para solicitar información detallada sobre el personal responsable de la redacción de las notas publicadas en sus plataformas digitales, con la amenaza de que incumplir la solicitud en cinco días hábiles derivará en sanciones económicas y procesos legales por desobediencia a la autoridad.

Se trata de controlar y censurar al medio dictándole medidas cautelares tal y como sucedió con TRIBUNA. ¿A qué teme Layda Sansores? ¿Le incomoda que le digan que su autoritario y represor gobierno es un fracaso? Con su servil empleado al frente del Tribunal Superior de Injusticia, es de esperarse que busque un camino más corto para silenciar a TELEMAR.

Penosamente la Fiscalía de Campeche ya no se dedica a perseguir criminales, sino a periodistas y medios de comunicación. De igual forma en el Tribunal Superior de Justicia se siguen acumulando las denuncias, solo avanzan aquellas que traen la consigna de Layda Sansores. Sabe que sin libertad de expresión no habrá democracia, por lo que es evidente que sólo busca pavimentar un eterno cacicazgo sansorista antes que transcurran los 23 meses que restan a su fallido y rapaz gobierno.