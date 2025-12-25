CAEN MÁS DE 3 MIL PATRONES DEL IMSS EN NOVIEMBRE; CAMPECHE REGISTRA BAJA DE 2.2%: TRESEARCH

Noviembre de 2025 cerró con un panorama adverso para el sector empresarial formal en México. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, analizados por TResearch International 3,289 patrones se dieron de baja en el país durante ese mes, solo Oaxaca y Hidalgo registraron crecimiento anual en el número de patrones afiliados, mientras que las otras 30 entidades reportaron retrocesos.

La gráfica de variación anual, que compara noviembre de 2024 con noviembre de 2025, muestra que Campeche se ubicó dentro del grupo de estados con caída, con un descenso alineado al promedio nacional de –2.2%, confirmando que la pérdida de unidades económicas formales no es exclusiva de las entidades con mayor actividad industrial.

El caso más grave lo registró Tamaulipas, con una contracción de –5.5%, la más alta del país. También aparecen con descensos pronunciados Baja California, Sonora, Guerrero, Veracruz y Nayarit. En contraste, Oaxaca creció 0.8% e Hidalgo 0.2%, siendo las únicas excepciones en el país.

Sobre este escenario, el panista Ismael Cabeza de Vaca sostuvo que los datos oficiales confirman un problema estructural. Señaló que en noviembre más de 3,200 empresas se dieron de baja del IMSS, lo que se traduce en menos empleo y menor capacidad de desarrollo económico.

Cabeza de Vaca afirmó que la caída de patrones no es un hecho aislado, sino una tendencia que se ha mantenido durante todo 2025. Desde su postura, atribuyó este retroceso a factores como inseguridad, presión fiscal, falta de apoyo a la inversión y decisiones gubernamentales que, dijo, han desincentivado la permanencia de las empresas formales.

El panista advirtió que sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay recaudación y, en consecuencia, se profundizan la informalidad, la inseguridad y la pobreza. Subrayó que los datos del propio IMSS reflejan una realidad que se vive diariamente en los estados.

La información gráfica confirma que el crecimiento empresarial formal fue la excepción durante el último año y que el país cerró noviembre con una pérdida generalizada de patrones afiliados, un indicador clave de la salud económica nacional.