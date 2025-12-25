LA 4T DEBE ANALIZARSE COMO UNA SECTA Y NO COMO POLÍTICA, ASEGURA CAROLINA SOLÍS

Durante una entrevista difundida en el portal Abejorro Media, la periodista Carolina Solís aseguró que la oposición no ha sabido capitalizar los escándalos que han rodeado a Morena, incluso aquellos que parecían definitivos, como el caso de Adán Augusto.

Solís sostuvo que, ante cada nuevo señalamiento, se anticipa un desgaste que nunca llega, debido a la ausencia de una estrategia opositora sólida y a propuestas que no logran conectar con la ciudadanía. A su juicio, el problema no es solo político, sino de enfoque.

La periodista afirmó que la Cuarta Transformación no debe analizarse bajo las reglas tradicionales de la política, sino como un fenómeno que funciona de manera similar a una secta, con un liderazgo incuestionable, una estructura jerárquica y seguidores profundamente devotos, incluso frente a hechos que contradicen la realidad.

Según su planteamiento, mientras no se entienda esa lógica, los escándalos seguirán sin traducirse en un impacto real para Morena.