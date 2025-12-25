PODER JUDICIAL, HUACHICOL Y EL ASESINATO DE MANZO, LOS TRES GOLPES DE 2025 SEGÚN CÁRDENAS

En un video difundido en Facebook, el periodista Luis Cárdenas planteó lo que consideró los tres golpes más duros que marcaron el rumbo del país durante 2025.

El primero, señaló, fue la elección de un Poder Judicial que dejó más dudas que certezas y generó inquietud en distintos sectores, particularmente por el impacto en la confianza y la inversión.

Como segundo golpe, Cárdenas apuntó la confrontación interna dentro de la llamada Cuarta Transformación, marcada por señalamientos de huachicol y traiciones, lo que evidenció fracturas al interior del propio movimiento en el poder.

El tercero, dijo, fue el asesinato de Carlos Manzo, un hecho que describió como un recordatorio brutal de que el crimen sigue teniendo más control del que se reconoce públicamente.