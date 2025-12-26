EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (3 DE 8).

Es prioritario y urgente que Layda Sansores y su gobierno dejen de mentir y se pongan a trabajar en acabar con el desabasto de medicamentos, en especial de aquellos que son necesarios para tratar el cáncer. El Hospital Oncológico ha excusado problemas con la CFE para ocultar que no cuentan con el fármaco, pero mienten, tal y como se confirmó el pasado martes en El Foro, editorial de El Economista. Leamos.

“Los medicamentos oncológicos de alta especialidad, indispensables para el tratamiento de personas que enfrentan Mieloma Múltiple Refractario y otras enfermedades graves que requieren terapias, no están disponibles en México, aseguró el diputado federal del PAN, Héctor Jaime, quien dio a conocer que solicitó de manera formal a la Cofepris la autorización prioritaria de permisos de importación para estos medicamentos, al tiempo que criticó la falta de disponibilidad.”

De igual forma es prioritario que atienda el Hospital Psiquiátrico, donde se padece desabasto de medicamentos y de personal, pues cada vez son menos los psiquiatras disponibles para tratar el creciente volumen de problemas de salud mental. Esto porque su gobierno no reconoce al personal su antigüedad laboral, además de negarles sus bonos por perseverancia. Crucemos los dedos para que en 2026 Layda Sansores deje de ser indolente con los enfermos.

LA MALDITA DEUDA DE LAYDA SANSORES.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan este lunes de la deuda de mil millones de pesos que Layda Sansores heredará a los campechanos. Es paradójico que la gobernadora exija a los alcaldes de todos los municipios ajustar su presupuesto, y que sea incapaz de ajustar el suyo. Reproducimos.

“Navidad fiada. Layda Sansores decidió que el mejor regalo para Campeche no cabe en el árbol, sino en el buró de crédito, y pidió mil mdp apagar en 20 años, aprobados en fast track nocturno por un Congreso dócil y con espíritu decembrino. La gobernadora habla de ‘emergencia’ y ‘sobrevivencia’, aunque hace meses presumía finanzas sanas, como si los baches fiscales aparecieron por generación espontánea. Carreteras, campo, salud y vivienda justifican el préstamo, mientras el futuro queda hipotecado para tres sexenios. Ni en los tiempos de Alejandro Moreno como gobernador se vio tanta prisa por endeudar, y con discurso moral, incluido.”

Por cierto, las obras de carretera, campo, salud y vivienda que se construirán con la maldita deuda que nos heredará Layda Sansores, ¿qué campechanos las van a inaugurar? ¿O es que vendrá la presidente Claudia Sheinbaum a inaugurar lo que no pagó? Y de ser así, ¿eso no es saludar con sombrero ajeno? Habrá que estar pendientes.