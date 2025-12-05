AGRICULTORES DE CHIHUAHUA RETIENEN 2 AUTOBUSES CON SIMPATIZANTES DE MORENA QUE IBAN A LA MARCHA DE SHEINBAUM

La regidora de Juárez, María Dolores Adame, denunció que desde las 4 de la tarde del miércoles, 65 personas que viajaban en dos autobuses hacia la Ciudad de México, para el festejo de los 7 años de la 4T de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron retenidos en la caseta de Saucillo, Chihuahua, por agricultores.

Vía telefónica, Adame señaló: “Quiero denunciar una arbitrariedad, porque poncharon las llantas de los camiones en los que viajamos”. imágenes muestran autobuses varados en la carretera, con llantas ponchadas y personas esperando dentro de las unidades.

De acuerdo con Adame, fueron retenidos poco después de las 4:00 de la tarde y pasadas las 9:30 de la noche, aún no los dejaban ir, a pesar de que a otros vehículos sí les permitían el paso.

“Aquí hay mucha gente adulta mayor, tienen hambre y tenemos más de cinco horas aquí parados, es lo que quiero denunciar y que se escuche fuerte y que se escuche lejos”, afirmó, y advirtió: “Esto no es contra los derechos del agua, es contra la presidenta Claudia Sheinbaum, es contra Morena, que se acuerden que vendrán elecciones y la gente se los va a reprochar”.

Como se recordará, agricultores de Chihuahua mantienen desde el 3 de diciembre bloqueos en múltiples puntos del Estado —incluyendo la caseta de Saucillo—, en protesta por la Ley de Aguas aprobada por Morena, que consideran les afecta gravemente.

Esta situación refleja la tensión entre el Gobierno de la 4T y los agricultores, quienes se sienten traicionados por la aprobación exprés de la nueva ley, pues fue “al vapor y en lo oscuro”.

Lo irónico es que los simpatizantes morenistas detenidos por agricultores iban a celebrar “los logros” del Gobierno, pero quedaron atrapados por las consecuencias de sus políticas.

Así, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum prepara su festejo del 6 de diciembre en el Zócalo para “celebrar los logros”, los acarreados no pueden ni llegar porque el campo está en pie de guerra contra las políticas de la 4T.

Vía: Consciente.