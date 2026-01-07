EN REDES: “NORMAL” VER MÁS DE 5 HORAS DE LARGAS FILAS EN CLÍNICA 32 DEL IMSS PARA PROGRAMAR CITAS: JUAN DÍAZ

En un video difundido en sus redes sociales, el analista político Juan Díaz (@JJDiazMachuca) denunció que bajo el argumento de que “no hay agenda para este año”, desde diciembre pasado personal de la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital del país trae de un lado a otro a derechohabientes, quienes forman largas filas para programar citas.

Expone que un día “normal” significa hacer fila durante 5 horas, y cuando ya casi llega el cambio de turno todavía faltan por programar estudios de laboratorio.