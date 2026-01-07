VEHÍCULO CAE A PANTANO Y SE INCENDIA EN LA CARRETERA DEL GOLFO

Ciudad del Carmen.- Un fuerte accidente fue reportado en la carretera del Golfo, en el tramo que conecta a las comunidades de Nuevo Campechito y Nuevo Progreso, a la altura del rancho La Veleta, donde un vehículo de color azul salió de la cinta asfáltica y terminó dentro de un pantano.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, tras salirse del camino la unidad comenzó a incendiarse, lo que generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona. Hasta el momento no existe información oficial sobre el estado de los ocupantes ni sobre las causas que originaron el percance.

Al lugar acudió una ambulancia de Protección Civil de Nuevo Campechito para atender la emergencia. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.