SE DESPLOMA PARTE DE FACHADA BANCARIA

Ciudad del Carmen.- Momentos de tensión se registraron la noche del pasado martes en el centro de Ciudad del Carmen, luego de que parte de la fachada de una sucursal bancaria ubicada sobre la calle 24 se desplomara de manera repentina, mientras dos cuentahabientes realizaban retiros en los cajeros automáticos.

De acuerdo con testigos, el incidente provocó únicamente un fuerte susto, ya que el material desprendido cayó hacia la vía pública y sobre un vehículo Mitsubishi con placas del estado de Tabasco, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía, quienes acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos. El percance no dejó daños mayores ni personas heridas, aunque generó alarma entre transeúntes y usuarios del banco.