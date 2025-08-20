DENUNCIAN CITAS POSPUESTAS O CON ESPECIALISTAS PARA DENTRO DE 3 Ó 4 MESES Y NEGATIVA A ATENDER A PACIENTES CON DOLOR EN EL IMSS
José Arias Rodríguez, derechohabiente del IMSS, denunció deficiencias graves en la atención médica del instituto, entre ellas la postergación de citas por meses, la falta de diagnósticos oportunos y la negativa de médicos a atender pacientes con dolor si no cuentan con la referencia correspondiente. Relató que su cita con el internista fue programada hasta el 4 de septiembre, a pesar de que un médico de urgencias sospechaba de un posible tumor, lo que lo obliga a esperar sin conocer los resultados de su tomografía.
El ciudadano también cuestionó la actitud del personal que rechaza atender a quienes llegan con malestar, bajo el argumento de que no tienen cita, lo que calificó como un servicio deficiente. Expuso que incluso los estudios de rayos X han sido programados hasta noviembre y pidió a otros derechohabientes denunciar públicamente estas irregularidades para evidenciar la crisis en el sistema.