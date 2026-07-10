INSINÚA SHEINBAUM QUE LA VIOLENCIA EN SINALOA ES CULPA DE EU

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insinuó que la violencia en Sinaloa es culpa de Estados Unidos, pues, afirmó, la presunta participación del FBI en la captura de “El Mayo” provocó la ruptura del Cártel de Sinaloa y desató esa ola de inseguridad.

Además, aseguró que desde el inicio le dijo al presidente Donald Trump que no era necesaria ninguna intervención, sino que debía entregar información y dejar que México operara.