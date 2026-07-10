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CAPTURAN EN CANCÚN AL HERMANO DE VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA, CONOCIDO COMO “EL REY DE LAS FACTURERAS”

Ayer jueves 9 de julio durante la noche, autoridades detuvieron en Cancún, Quintana Roo, a Alejandro Mario “N”, hermano del abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien permanece prófugo de la justicia mexicana, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

Víctor Manuel Álvarez Puga, conocido como “El rey de las factureras”, es señalado por las autoridades por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos.

Además, es esposo de la conductora Inés Gómez Mont, ambos buscados por la justicia mexicana.

Alejandro Mario fue puesto a disposición de un juez federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, y al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa de manga corta azul y mocasines verdes. Las autoridades no dieron a conocer el motivo de la detención.

Fuentes: Político Mx y El Financiero.

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