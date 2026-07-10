MÁS DE 2 MIL PRODUCTORES SIGUEN SIN SEMILLAS DE MAÍZ POR DESABASTO EN CAMPECHE: SDA
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Roxana Rivera Peña, reconoció que existe un desabasto de semillas de maíz Pioneer en Campeche, situación que mantiene pendientes de recibir este insumo a más de 2 mil productores.
Aseguró que la dependencia realiza gestiones con proveedores para restablecer el abasto, mientras que de manera temporal se está entregando cal para no detener el programa de apoyos al campo.