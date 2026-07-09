EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 09 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DE MENTIRAS Y ABANDONO AL CAMPO.

En febrero de 2021, estando en campaña. Layda Sansores condenó el abandono que padecían los hombres del campo. “Lo que han hecho con los pescadores y campesinos no tiene madre”, reclamaba con enorme cinismo para engañar a los incautos labriegos, que creyeron sus mentiras y desafortunadamente votaron por ella, cosa que no han dejado de lamentar.

Han pasado cinco años de este rapaz y nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores y el campo sigue en el abandono. Sus rimbombantes anuncios de que Campeche volvería a ser “el granero del sureste”, no pasaron de eso, porque nunca hubo una estrategia para ello y porque su Plan Campeche no tiene pies ni cabeza. ¿O usted ha visto que se haya implementado algún programa con esa finalidad?

Los raquíticos apoyos de Layda Sansores se limitan a sacos de fertilizantes, despensas y algún electrodoméstico en días festivos. Eso sí, cada año inventa en sus informes que se hicieron cientos de kilómetros de caminos sacacosechas para justificar multimillonarios desvíos de recursos, mientras amenaza con denunciar a quien se atreva a contradecirla. La realidad es que, con Layda, los campesinos que vivían en la pobreza hoy viven en la miseria. Les mintió y los traicionó, y eso no tiene madre. ¿O si?

GOBIERNO NO PAGA APORTACIÓN DE SEMILLAS.

Esta semana, agricultores de Los Chenes protestaron en las puertas del Palacio de Gobierno para exigir a Layda Sansores cumplir su promesa de subsidiar la compra de semillas para incentivar la siembra de maíz. Los productores pagaron su parte respectiva a la empresa Pioneer, pero llevan meses esperando que se realice la prometida aportación estatal.

Los hombres del campo advirtieron que está por vencer el tiempo de siembra, lo cual parece no importarle a Layda Sansores, que prefiere pagar 40 millones de pesos por derechos de transmisión del mundial de futbol y mobiliario en la Concha Acústica que apoyar a los agricultores cheneros. ¿Así piensa hacer de Campeche el granero del sureste? ¡Que contradicción!

El incumplimiento del pago de la aportación estatal para subsidiar las semillas a los campesinos refleja el interés de Layda Sansores por el campo campechano: no existe, no le interesa y le vale madre, porque se va en 433 días. No existe ese cacareado Plan Campeche, y la gobernanta nunca tuvo una estrategia para hacer de la entidad un granero regional. Su gobierno está cimentado en la mentira y la simulación, no en el compromiso por el desarrollo integral, y eso, insistimos, no tiene madre.