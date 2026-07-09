ENTENDIBLE LA PROTESTA DE LOS PESCADORES, PORQUE LAYDA NO LES HA RESUELTO NADA Y YA SE VA: POOL

San Francisco de Campeche.- El diputado priísta Miguel Ángel Pool Alpuche opinó que los pescadores tienen toda la razón en exigir respuesta al presunto desvío de 13 millones de litros de gasolina entregados por Pemex al Gobierno del Estado, pues ninguno les ha llegado, y además la gobernadora Layda Sansores tampoco les ha resuelto nada.

Es un tema que por años habían aguantado los ribereños, lamentó, y advirtió que lo peor del caso es que el Gobierno de Layda Sansores está a punto de concluir y nunca se le cumplió a ese ni a otros sectores, que siguen en la incertidumbre.

Pool Alpuche dijo entender la molestia pesquera contra el Congreso del Estado, pues se les había dicho que la Comisión de Pesca los ayudaría con diversos temas pendientes, y todos les han prometido cosas y nadie los atiende, ni les resuelve sus problemas.