REPROCHA ANTONIO JIMÉNEZ DECISIÓN DE LAS HOY EXDIPUTADAS DE MORENA; ¿Y CUANDO TRAICIONÓ A LAYDA?

-“EL PROYECTO (DE LA 4T) NO ES UNA PERSONA Y NO DEPENDE DE UN HOMBRE O UNA MUJER”

En claro y directo mensaje a las diputadas Gladys Sofía Rivera López y Marisela Flores Moo, quienes abandonaron el grupo parlamentario de Morena, el pastor del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, afirmó que “el proyecto (de la 4T) es primero, no una persona, no depende de un hombre o una mujer, ni de un cargo o coyuntura, porque las personas pasan pero las causas continúan”.

Desde la tribuna, el diputado plurinominal leyó: “Qué difícil es hacer lo correcto cuando parece más sencillo tomar otro camino, enunciamos en el mes de diciembre en esta misma tribuna; qué difícil es conservar la coherencia cuando el ruido de la política intenta imponerse sobre las convicciones, pero no nos rendimos porque somos millones que defendemos algo que concebimos justo…”.

Trabajamos a diario para que nuestras acciones hablen más fuerte que cualquier descalificación y para que la política tenga un valor, agregó, y dijo creer en la verdad como el principio que debe orientar el servicio público y la vida, y “por eso nunca he escondido mis convicciones, además soy de izquierda porque creo que la dignidad humana vale más que cualquier privilegio y porque entiendo que la libertad sólo es verdadera cuando nadie está condenado por el lugar donde nació, por la comunidad donde vive y por su condición económica”.

Y aseveró: “Vivimos tiempos de definiciones, donde nada es sencillo, sino donde cada mujer y cada hombre decide de qué lado de la historia quiere estar… Seamos útiles, valientes y siempre tercos”.