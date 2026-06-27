sábado, junio 27, 2026
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¡MILLONES BAJO SOSPECHA! FILTRAN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA CONTRA CARLOS UCÁN: RONNY AGUILAR

En los últimos días, trascendió que fueron filtradas diversas carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) contra el diputado con licencia Carlos Ucán Yam, por presunto desvío de recursos, peculado, uso indebido de atribuciones, entre otros.

Los montos llegarían a varios millones y habrían salido de la Fundación Pablo García en los años 2022 y 2023, cuando el hoy aspirante a la gubernatura estuvo al frente de esa institución.

También se dieron a conocer que en la Cuenta Pública 2023 hay observaciones no solventadas visibles por $5,241,735.68.

Fuente: Ronny Aguilar.

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