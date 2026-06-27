CUANDO LAYDA BUSCABA EL VOTO HASTA NOS ABRAZABA, PERO HOY NOS OFENDE Y DESPRECIA AL LLAMARNOS SUCIOS: DIRIGENTE RIBEREÑO

-“NO TIENE PALABRA EL SECRETARIO DE PESCA”

José Virgilio Pérez Chan, líder de la asociación “Pescadores en Defensa del Mar”, calificó como ofensivas y despectivas las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores San Román en su programa “Martes del Jaguar”, en las que se refirió a los pescadores como “sucios” y cuestionó su forma de trabajo.

El dirigente afirmó que los dichos de la mandataria contrastan con el trato que recibieron durante el proceso electoral. “Cuando pasaron a pedir el voto, no pensaron así, al contrario, si estás sucio o sudado hasta te abrazaban, pero ahora por qué esa ofensa al sector pesquero. Cuando llegan al poder le da fuerza decir muchas cosas al pueblo, que merece respeto”, aseveró.

Pérez Chan consideró que la expresión de la gobernadora fue más allá de lo que el sector merece: “Este es un sector productivo, un sector trabajador que merece al 100% respeto, porque todos somos iguales”.

Subrayó que los pescadores realizan un trabajo que requiere estar “manchados de mariscos”, pero eso no justifica una falta de respeto hacia quienes somos trabajadores humildes, pobres, que nos buscamos la vida día con día.

El líder pesquero también denunció el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno Estatal, señalando que no se ha instalado el mercadito ofrecido para la comercialización de productos, y que la reciente remoción de palapas en la zona costera se realizó sin previo diálogo, por lo cual sentenció: “No tiene palabra el secretario de Pesca”.

“Quizás faltó una reunión, un diálogo, qué se debe hacer, cómo debe estar el malecón”, afirmó, al tiempo que señaló que la falta de acuerdos sobre espacios de desembarque dignos ha dejado a los trabajadores del mar en situación vulnerable. “Nos dejaron en el vil Sol como realmente es nuestro trabajo”, recriminó.