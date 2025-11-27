¡ELLA NO QUERÍA!

Con razón hace las cosas tan mal y de mala gana pues ella dice que no quería ser gobernadora. Lo que nos habríamos evitado los ciudadanos si nunca hubiera ocupado el cargo…

–“Ahora resulta, se quejó doña Chela, que la Tía no quería ser gobernadora, que su papá la obligó, y que tampoco le gusta viajar, que ella prefiere quedarse aquí en nuestra tierra trabajando las 24 horas del día. No sé ustedes, pero a mí me parece falso todo eso que dijo” señaló.

–“Si no quería ser gobernadora, entonces, ¿por qué se registró como candidata en cuatro ocasiones y por tres partidos políticos diferentes?” cuestionó el bolero don Memín. Tampoco nadie se traga ese cuento de que no le gusta viajar, ya que en estos cuatro años que lleva en el cargo, se va cada jueves, y regresa los martes solo para encabezar su programita” recordó.

–“A ver eso de que su papá la obligó a ser gobernadora, intervino don Julián, es de las mentiras más grandes que ha dicho, lo otro es presumir su inexistente honestidad, y más aún asegurar que prefiere quedarse aquí a trabajar que irse de viaje. ¿Qué necesidad tiene de mentir a sabiendas de que nadie, ni su compadre y patiño le creen?”

–“Y si hacemos un poco de cuentas, se sumó a la charla el poeta Casimiro, hay que recordar que su papá murió en diciembre de 2005 y ella buscó la gubernatura hasta en tres ocasiones más, hasta que ganó por fraude en 2021. ¿A poco el fantasma de su papá la estuvo obligando a competir y a hacer fraude para ganar? Hasta para mentir hay que tener clase” exclamó.

–“La Tía dijo que “mienten” y que hay quienes “hasta se lo creen”, cuando repiten que anda viajando, al asegurar que en realidad no quiere “ni moverse” de aquí, y que sus días se extienden tanto que termina comiendo hasta las 7 u 8 de la noche porque ni siquiera ve el reloj, describiéndose como alguien tan dedicada que ni tiempo tiene para salir. ¿Qué necesidad tiene de mentir?” cuestionó una vez más doña Chela.

–“Lo cierto de todo esta bola de falsedades, añadió el bolero don Memín, es que se comprueba una vez más la facilidad que tiene la Tía pare mentir, si hasta las cosas que todos vemos a diario lo niega, entonces le va pasar lo que al pastor delos borregos, que cuando de verdad llegue el lobo, nadie le ve creer. O sea, cuando se refiera a cosas serias, todos vamos a creer que sigue mintiendo”.

–“Tiene su nombre y la Real Academia de la Lengua lo define como cinismo, ilustró el viejo Memín. Que no me vaya a reclamar que la estoy ofendiendo o que incurro en incitación al odio o en violencia de género. Solo estoy describiendo lo que dice el diccionario, y que se ajusta perfectamente a su conducta y a sus dichos” aclaró.

–“Lo que también me queda claro, añadió doña Chela, es que hace las cosas mal porque ella no quería ser gobernadora. Por eso lo hace de mala gana y sus resultados son nulos. Ella mismo confesó que no quería ser gobernadora, en alguna otra ocasión dijo que hubiera preferido ser monja y qué lástima que no se haya decidido por eso ¡le hubiera ahorrado a nuestro Estado tanto atraso, rezago, corrupción y un Gobierno fallido!” proclamó.