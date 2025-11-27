INICIAN ESTE 29 DE NOVIEMBRE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA LUCÍA



San Francisco de Campeche.- La comunidad parroquial de Santa Lucía presentó el programa oficial de sus Fiestas Patronales 2025, que se celebrarán del 29 de noviembre al 14 de diciembre.

El sacerdote Mario Fernando Haas Couoh informó que las actividades iniciarán el 29 de noviembre con la elección y coronación de Señorita Santa Lucía, Miss Peque Santa Lucía y Señora Santa Lucía, a las 8 de la noche, tras la misa de 7.

El 30 de noviembre, durante la misa de 7 de la noche, se realizará la solemne bajada de la imagen, que permanecerá al centro del templo hasta el cierre de las festividades.

Del 1 al 13 de diciembre, habrá Rosario de Aurora a las 6:15 de la mañana, misa a las 7, y Misa de Fiesta Patronal a las 7 de la noche. Las primeras comuniones serán del 1 al 5 de diciembre, y el 6, con ajustes de horario.

El 5 de diciembre se efectuará la peregrinación hacia el Santuario de Guadalupe a las 6:30 de la tarde, donde la misa será a las 8 de la noche. Ese día no habrá misa vespertina en la parroquia.

El 7 de diciembre se realizará la Kermés Parroquial, la misa del Gremio de Niños y Catequistas y un festival artístico a las 8 de la noche.

El 12 de diciembre habrá serenata a las 8:30 de la noche posterior a la misa patronal.

El 13 de diciembre, día central, se celebrarán las Mañanitas a las 6 de la mañana, Rosario de Aurora, misa matutina y la Misa Solemne de Fiesta Patronal a las 7 de la noche, con confirmaciones.

Las fiestas concluirán el 14 de diciembre con la procesión a las 5 de la tarde, seguida de la Misa Solemne de Subida y el cierre oficial a las 7 de la noche.

El sacerdote reiteró la invitación a toda la comunidad y destacó la participación de familias y grupos parroquiales en la organización de los gremios.