jueves, noviembre 27, 2025
INVITA LEY SABINA CAMPECHE A PARTICIPAR EN TENDEDERO DE PAPÁS DEUDORES ALIMENTARIOS

ESTE SÁBADO A LAS 4:30 DE LA TARDE EN EL PARQUE PRINCIPAL

En el marco del 25N, el colectivo Ley Sabina Campeche convocó a madres que enfrentan abandono de hijas e hijos por parte de padres deudores alimentarios, a participar en el tendedero que instalará este sábado 29 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde en el Parque Principal.


Las interesadas pueden enviar su fotografía y datos un día antes a las 11 de la mañana. La información a aportar es: Nombre y fotografía del deudor alimentario; número de hijas e hijos en abandono; tiempo transcurrido desde el incumplimiento; posible lugar de residencia; breve narración de los hechos, y redes sociales del deudor alimentario (opcional).


Esta iniciativa busca romper el silencio y dar rostro y nombre a quienes incumplen con sus obligaciones parentales, a través de carteles y lonas difundidos en espacios públicos y digitales, como una manera de presionar socialmente para que los señalados cumplan sus responsabilidades.

