CADA VEZ MÁS LEJOS

“Ha causado gran indignación popular el artero asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Ha habido acciones de protesta que derivaron incluso en la quema de instalaciones de edificios públicos, y sorpresivamente se ha notado participación mayoritaria de los jóvenes que no están dispuestos a entregar el país a la delincuencia organizada”, reflexionó con mucha seriedad el poeta Casimiro.

–“Hay quienes ya están hablando del inicio de una nueva revolución del pueblo ante la inacción e indolencia de las autoridades gubernamentales. Eso de ‘abrazos, no balazos’ nos está costando muy caro a todos porque los mafiosos se han sentido protegidos y se adueñan cada vez de más espacios territoriales en todo el país”, respondió el bolero don Memín.

–“Tenemos un Gobierno que se aleja cada vez más del pueblo que lo llevó al poder, lamentó con preocupación el viejo Julián. El Gobierno ha preferido envolverse en el recurso fácil de culpar a otros de sus torpezas en lugar de buscar soluciones a los grandes problemas de la nación; los gobernadores creen que firmando manifiestos de apoyo a la presidenta van a abonar a resolver el problema, pero solo demuestran que entre ellos mismos se protegen, mientras el pueblo sigue en el abandono”.

–“Yo vi a un Gobierno alejado del pueblo cuando protestaron los maiceros, añadió por su parte doña Chela. En lugar de trabajar en acuerdos, prefirieron culpar a la oposición de organizar esas protestas, cerrando los ojos a la realidad de que el campo está en el abandono desde hace siete años. Lo más fácil es acusar a los “conservadores” o a “la derecha” de generar esas protestas, en lugar de analizar a fondo el problema y resolverlo. Estamos rumbo a la ingobernabilidad y eso es peligroso para todos” reflexionó.

–“Nuestro terruño no está lejos de esta realidad, agregó el poeta Casimiro. El discurso de la Tía va en el mismo camino que sus homólogos guindas: culpan a los demás de sus propias torpezas y yerros. Con este discurso solo generan repudio popular, y alimentan los gérmenes de la rebelión. El futuro del país es lamentablemente de pronósticos reservados” vaticinó.

–“Este arroz ya se coció, intervino don Memín, La disidencia va en aumento, la insurgencia está creciendo en entidades como Michoacán donde el control está en manos de la delincuencia y observo que aquí nuestra gente se está sumando también a este despertar de las conciencias y eso es bueno, porque no podemos quedarnos atrás” aseveró.