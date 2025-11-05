SE PREVÉ TORMENTAS ELÉCTRICAS PARA ESTE MIÉRCOLES EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Madrugada del jueves se esperan temperaturas mínimas de hasta 18 °C.

Este miércoles se esperan lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias partes de la península de Yucatán. Esto se debe a la presencia de una onda tropical, una vaguada y los restos del frente frío “Chaká”, lo que ha dejado mucha humedad en la región.

Los pronósticos indican que en #Yucatán y #QuintanaRoo podrían registrarse tormentas fuertes y en algunos puntos incluso muy intensas, mientras que en #Campeche las lluvias serán moderadas a fuertes de manera aislada. Además, se prevé actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles turbonadas, especialmente cerca de la costa.

Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 34 °C en toda la región. Para la madrugada del jueves, el ambiente será más fresco, con mínimas de 18 °C a 25 °C. Se esperan vientos del este-noreste entre 10 y 40 km/h, cambiando de dirección durante la tarde en algunas zonas.

Estas condiciones podrían mantenerse al menos hasta el viernes.