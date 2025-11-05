HAY MUCHO VEHÍCULO Y NUESTRA CIUDAD FUE HECHA PARA QUE CIRCULEN CARRETAS “Y OTRAS COSAS”: VÍCTOR SARMIENTO

Descarta descuentos a maestros que lleguen tarde a sus escuelas, pues se está en adaptación

San Francisco de Campeche.- Ante los ajustes derivados de la implementación del nuevo sistema de movilidad, el secretario estatal de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, llamó a los directivos de los planteles educativos a mantener la tolerancia con el personal y alumnado durante este periodo de adaptación, descartó descuentos salariales a maestros por llegar tarde, y afirmó que la saturación vial obedece a que la ciudad capital fue diseñada desde 1949 para la circulación de carretas “y otras cosas”.

“Todo cambio genera complicaciones, pero debemos acostumbrarnos. Algunas rutas que antes eran directas y ahora funcionan con una rama troncal y otras secundarias, sin embargo, no hemos recibido grandes quejas del sector educativo”, expresó.

Sarmiento Maldonado explicó que la tarjeta de transporte seguirá siendo la misma y que no habrá necesidad de sustituir el plástico actual, diseñado específicamente para el programa que otorga un 50% de descuento al sector educativo. Además, informó que en las instalaciones de la Secretaría de Educación ya opera un módulo para la adquisición de estas tarjetas.

El funcionario garantizó que no habrá descuentos salariales ni sanciones para el personal docente que registre retrasos durante este periodo de prueba del sistema.

Asimismo, destacó la necesidad de que la ciudadanía opte por el uso del transporte público y de alternativas sostenibles como la bicicleta, pues hay mucho vehículo y la ciudad no está diseñada para esa movilidad, sino para carretas y otras cosas desde1949, por lo cual ha sido difícil el tema del tráfico vehicular, y pidió que no haya resistencia a los cambios.