OPINIÓN: LAYDA SIEMBRA EVIDENCIAS… Y CONFUSIÓN. Por Enrique Arellano

El gobierno del estado se hace bolas… y de manera alarmante. Primero informan que la detención de José Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, obedece a una orden de aprehensión por presuntos actos de corrupción. Horas después, la versión cambia: ahora resulta que fue por posesión de droga. ¿En qué quedamos?

El cambio de narrativa no solo es increíble, es profundamente preocupante. Cuando las autoridades no pueden sostener una versión clara y coherente, lo que se erosiona no es la imagen de un funcionario, sino la credibilidad de todo el aparato de seguridad y procuración de justicia.

Es un secreto a voces el pleito personal que mantiene la gobernadora Layda Sansores San Román con el rector Abud Flores. Hubo amenazas previas, hubo confrontación pública y ahora hay una detención envuelta en contradicciones. Así, cualquier acción oficial deja de leerse como justicia y empieza a oler a vendetta.

Lo más grave es la percepción —cada vez más extendida— de que las autoridades serían capaces de cualquier cosa, incluso de sembrar delitos, con tal de presionar y doblegar a un adversario político. Eso no es estado de derecho; eso es abuso de poder.

Campeche no merece vivir bajo la sombra de persecuciones políticas ni del uso faccioso de las instituciones. Si no alzamos la voz hoy, mañana cualquiera puede ser el siguiente. La justicia no se improvisa ni se acomoda: se aplica con legalidad, transparencia y sin rencores personales.