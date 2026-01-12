LA JUSTICIA EN CAMPECHE ES LETRA MUERTA, AFIRMA BELLO ÁVILA AL COMPARAR LIBERACIÓN DE PRESUNTO AGRESOR SEXUAL Y PERSECUCIÓN A PERIODISTAS

El presidente de la Contraloría Ciudadana A. C., Javier Bello Ávila, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Estatal al considerar que en Campeche prevalece la impunidad, se vulnera la libertad de expresión y se ha perdido el control en materia de seguridad, situación que afecta directamente a las víctimas y a la sociedad en general.

Al exponerle la liberación de un presunto agresor en casos de violencia sexual por un lado, mientras por otro hay persecución a periodistas, como el caso de Jorge Luis González Valdez, a quien ahora pretenden encarcelar por sus comentarios críticos hacia la administración, expresó: “La justicia en Campeche es letra muerta, pues sobre el Poder Judicial hay la percepción generalizada de que está subordinado a la mandataria estatal, lo que provoca que muchos casos queden sin resolver y no se garantice justicia a las víctimas, de ahí que haya numerosos expedientes rezagados o sin avance”.

En materia de seguridad, Bello Ávila advirtió que la violencia en Campeche se ha incrementado, y prueba de ello son las ejecuciones, entre ellas la reciente de un taxista, y estos hechos reflejan una incapacidad de las autoridades estatales y de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, para contener la ola delictiva que atraviesa la entidad.

Y sentenció: “Campeche se ha convertido en un Estado sin ley, pues no existe autoridad que imponga orden de manera efectiva”, y subrayó que la violencia armada y los ataques directos se cometen con aparente libertad y sin consecuencias visibles para los responsables”.

Bello Ávila sostuvo que como sociedad civil organizada se evalúa emitir un llamado urgente de auxilio para que intervengan instancias federales en materia de seguridad, concretamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al considerar que Campeche ya enfrenta niveles de violencia comparables con Estados históricamente más conflictivos.