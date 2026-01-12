OPINIÓN: ¡CON LOS NIÑOS NO! Por Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

“HAY MILES DE NIÑOS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS EN MÉXICO”

*Diario se dice que son asesinados de 6 a 7 niños o niñas en nuestro país.

– LA MUERTE DE FERNANDITO, quien fue asesinado en agosto de 2025 por una deuda de su madre. Es importante señalar que el niño, con el consentimiento de su mamá, fue tomado como rehén y en prenda de garantía de pago por sus asesinos, quienes, al no recibir el pago, lo ASESINARON. Esto prendió las luces de alerta para visibilizar la fragilidad de los infantes, menores y adolescentes.

*Se dice que, tan solo en lo que va de este pasado año 2025, sumaron cerca de 2 mil niños asesinados, esto sin contar los que en este 2026 han muerto en circunstancias similares, es decir, “ASESINADOS”.

Existen organizaciones que se encargan de ver y documentar la protección de los niños, por ejemplo, “la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)”, entre otras, el DIF y “Save the Children – Salvemos a los niños”, que vigilan, documentan, monitorean, denuncian y reportan la situación real que viven los niños en la sociedad y el Estado mexicano, y lo realizan con el fin de crear programas o estrategias de protección para la niñez mexicana y, en su caso, del mundo.

Sin embargo, sus esfuerzos son limitados en su alcance ante un problema tan grave como es la violencia hacia la niñez y adolescencia en nuestra sociedad.

Por otra parte, gran parte del fenómeno de violencia contra menores se origina, tristemente, en el hogar o en el entorno familiar de los menores, y por eso es difícil detectar a tiempo el problema hasta que este detona con el fallecimiento o desaparición de los menores.

Tan es así que son innumerables los casos que, una vez que se investigan estos hechos sangrientos y criminales, los responsables terminan siendo los padres o los familiares más cercanos, amén de vecinos y hasta algunas autoridades.

La sociedad mexicana se ha esmerado por darles nombres raros, como feminicidios, a los asesinatos de mujeres, y tipificar los delitos cometidos con penas muy altas; sin embargo, aunque esto le parezca increíble, no le ha dado mucha importancia al ASESINATO DE NIÑOS Y MENORES DE EDAD Y LA DESAPARICIÓN DE LOS MISMOS, aunque muchos de ellos sean infantes o niños. Es decir, que se han cometido crímenes que quedan en la impunidad.

Las autoridades mexicanas han buscado minimizar el ASESINATO DE NIÑOS O SU DESAPARICIÓN y el grave problema que se está haciendo, ya que cada vez son más y más los casos que se saben, y estos son sólo algunos de los que se han reportado.

Para que ustedes comprendan el grave problema de los niños agredidos, asesinados o desaparecidos, según las cifras anuales y sexenales que nos da el gobierno y las publicaciones periodísticas, tan solo en el decenio de enero de 2015 hasta mayo de 2025, se dice que fueron más de 26,000 menores asesinados en MÉXICO, lo que nos coloca como uno de los países en los que los niños son la población más vulnerable, y estas cifras hoy publicadas son sin contar los menores hasta adolescentes desaparecidos, “lo que se me hace un fenómeno criminal muy cruel”.

Fíjese usted que tan grave es este problema que se nos sitúa y compara con “Estados o países que se encuentran en condiciones de guerra”.

Por otro lado, crece el rumor en el mercado negro del tráfico de órganos, huesos, piel y partes humanas que son comercializadas por las organizaciones criminales, quienes, para tener “esta su materia prima, reclutan y secuestran con engaños a niños y adolescentes para después vender sus órganos”. Y esto, las autoridades lo saben, “pero para que la ciudadanía no entre en pánico, guardan silencio”.