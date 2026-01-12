lunes, enero 12, 2026
MOTOCICLISTA DERRAPA Y PIERDE LA VIDA

Sobre la carretera federal Champotón-Campeche, un varón a bordo de su motocicleta con placas de Campeche, perdió ayer la vida tras derrapar a la salida de Champotón, a la altura del entronque de Moquel.


El accidente ocurrió alrededor de las 19:40 horas, y de acuerdo con elementos de emergencia a cargo de la Cruz Roja, Delegación Champotón, la víctima, identificada como Gustavo de Jesús C. D., y originaria de Paraíso, Champotón, f∆llec¡ó de manera instantánea.


Personal de Protección Civil abanderó la zona en espera de las autoridades ministeriales. Luego, el cuerpo fue enviado a la Semefo para la necropsia de ley.


Trascendió que el hoy occiso estaba en estado de ebriedad al momento de su accidente y que al parecer chocó contra un tráiler antes de derrapar

