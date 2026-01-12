lunes, enero 12, 2026
Locales Municipales Yucatán

UNA MUJER FALLECIDA Y 4 HERIDOS, ENTRE ELLOS 3 MENORES DE EDAD, AL CHOCAR CAMIONETA CONTRA VOLQUETE Y QUEMARSE, EN LA MÉRIDA-CAMPECHE

CALKINÍ.- Sobre la carretera Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 88, entre Calkiní y el parador turístico de Bécal, una camioneta color rojo impactó por detrás a un volquete y se quemó, dejando saldo de una mujer sin vida y cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad y un adulto mayor.

Por el accidente, ocurrido ayer por la noche, un carril con dirección a la capital campechana fue cerrado varios minutos.

