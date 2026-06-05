“NO SE SIENTA ATACADO”; SALIM RESPONDE A ZUBIETA Y ACUSA QUE HAY FUNCIONARIOS DE PIEL MUY SENSIBLE

San Francisco de Campeche.- El diputado priista Salim Abraham Quijano respondió a las declaraciones del director de la ARTEC, Eduardo Zubieta Marco, y aseguró que los exhortos emitidos desde el Congreso no son ataques personales, sino llamados para atender las demandas ciudadanas en materia de transporte y movilidad.

“Que no se sienta agredido o atacado. Un exhorto es un llamado a hacer su trabajo”, señaló el legislador, quien lamentó que el titular de la ARTEC no haya acudido al Congreso para dialogar sobre las problemáticas del transporte público.

Salim sostuvo que los diputados buscan hacer eco de las quejas de la ciudadanía y afirmó que varios funcionarios de la actual administración tienen “la piel muy sensible”, pues en lugar de concentrarse en dar resultados, están más preocupados por sus redes sociales, los “likes” y sus aspiraciones políticas.

El priista insistió en que la prioridad debe ser resolver los problemas de movilidad que enfrenta la ciudad y no los cálculos electorales o la promoción personal de los funcionarios.