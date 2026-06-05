ABOGADO ASEGURA QUE YA HAY INDICIOS PARA VINCULAR A FUNCIONARIOS POR CASO AREMI

San Francisco de Campeche.-El abogado Miguel Ángel Carrillo Vera aseguró que la carpeta de investigación por la detención de Aremi Gasca ya cuenta con los indicios razonables necesarios para avanzar contra los funcionarios involucrados.

Tras revisar el expediente, sostuvo que existen elementos suficientes para judicializar el caso y buscar la vinculación a proceso de quienes participaron en la detención que la defensa considera ilegal. Señaló que los funcionarios involucrados ya están identificados y atribuyó el avance del caso a los datos de prueba aportados por la defensa.

Carrillo Vera afirmó que, independientemente del apoyo mostrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la investigación ya cuenta con bases suficientes para continuar su curso y llevar el asunto ante un juez.