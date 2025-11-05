“NO AL TRANSBORDE”, “RUTAS ORIGINALES” Y “QUE ALTOS MANDOS USEN EL SERVICIO PARA QUE LO VIVAN”, EXIGEN CIBERNAUTAS AL GOBIERNO ESTATAL

San Francisco de Campeche.- “Es tan difícil entender que regresen las rutas como estaban, dejen de jugar con sus rutas de pruebas, que sólo afectan al ciudadano y a los estudiantes”, “Me gustaría que un día aunque sea, los altos mandos que se les ocurrió anden en estas millonadas de adquisiciones para que vean qué padre es andar transbordando, digo nada más… No es lo mismo probarlo a vivirlo”, “¿Y el cambio de ruta para la ruta de Siglo me lo imagino o cómo? El punto es que no queremos hacer transbordo, las filas se hacen largas y uno está bajo el sol, ¿qué será en temporada de lluvias?”, y “No al transbordo”, son algunas respuestas de cibernautas a la publicación del Gobierno Estatal sobre las nuevas rutas y a la promesa de que estará atento a los comentarios ciudadanos para optimizar el servicio.

El encono contra las autoridades se plasma en comentarios como: “A fuerza quieren que uno agarre dos camiones, y no se ponen a pensar que a los de la tercera edad les da trabajo estar subiendo de un camión a otro; estaba mejor la antigua ruta”, “La ruta Colonial Ex Hacienda debería pasar por la calle Xcaret, eliminaron el paradero de las estatuas, la gente tiene que bajar en Chedraui o bodega para caminar a la Xcaret. Eliminen el transbordo”, “No al transbordo, sigan las mismas rutas, afecta la economía, tiempo y sobre todo aquellas personas a las que les es difícil andar en camión; qué poca madre de la gobernadora”, y “Exigimos que regresen las rutas anteriores. No al transbordo innecesario”.

Las críticas hacia el Gobierno quedan plasmadas en reacciones como: “Ellos siguen en su necedad de hacer lo que se les pega la gana, y a la gobernadora le vale escuchar a la gente, esa gente que sufre el día a día… Les vale lo que el pueblo piense”, “Por favor respeten las rutas que estaban. Con esas nuevas sólo le complican la vida a los usuarios. No sean inhumanos con eso de transbordar”, “Regresen la ruta normal de San José El Alto…”, y “Queremos las rutas anteriores. Es tan difícil de entender. Esas rutas no benefician a la población. Sólo hacen que la gente tarde más en llegar a su destino. Y afecta la economía. Haciendo que a fuerzas hagamos tres transbordos”.

También: “Ruta normal de recorrido en Siglo XXI, no se está pidiendo más que el servicio sea eficiente y llegue al mercado, el transbordo es innecesario, pónganse a hacer cola bajo el sol para que sientan lo que es estar ahí parados; qué parte no entienden, ya se les dijo muchas veces y siguen tercos en continuar con sus transbordos”, “Pongan la ruta normal y dejen de gastar combustible a lo tonto”, “En prueba, si no es Ciudad de México para hacer transbordos, dicen que van a escuchar a la ciudadanía pero no lo hacen, la gente no quiere el transbordo, por qué no dejar las rutas directas como estaban antes, pero como ustedes no usan el transporte público les vale; toda la planeación está hecha mal y con las patas”, y “Las señoras con sus bolsas del mercado pesadas, y todavía bajarse para transbordar, qué poca”.

Además: “Por favor autoridades, pónganse un poquito la mano en el corazón, esto ya es mucho. Hacer largas colas para hacer el transbordo, es más lo que se tarda haciendo cola que lo que se tarda en el recorrido. Campeche es una ciudad chica, no es necesario agarrar dos, tres o cuatro camiones para llegar a nuestro destino. Aparte piensen en la economía del pueblo cuando empiecen a cobrar, será mucho. Estamos de acuerdo con los camiones nuevos. Pero no transbordar. No al transbordo”, y “Platicando con la gente que tiene que tomar camiones para su vida cotidiana, dicen que es más tiempo, más dinero y caminar más, y más llenos los autobuses. Entonces, bajo esas cuatro características para medir si es una mejor propuesta, hasta ahora la respuesta es no. Y las personas mayores, con dificultades de caminar, subir y bajar más veces, es poco humano”.