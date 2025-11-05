SOSPECHA CORRUPCIÓN DE AUTORIDADES PARA EVITAR QUE RECUPERE A SU HIJO DE 7 AÑOS CON TDH

Bertha Noemí Olguín Soberano denunció que desde el 30 de agosto las autoridades de Casa de Justicia y de la Policía Ministerial no han podido recuperar a su hijo de 7 años, presuntamente sustraído por su propio padre en Nuevo Campechito, pese a que existe carpeta activa, órdenes de extracción y el caso está clasificado como urgente por la condición médica del menor, quien padece TDH, y sospecha corrupción de la autoridad, pues cuando hay operativo para recuperarlo el menor “desaparece” del lugar donde se supone está.

La madre aseguró que ya van tres intentos de recuperación y en todos los casos, cuando los agentes llegan al domicilio donde se supone está el niño, éste ya no aparece, lo cual para ella no es coincidencia, pues sospecha que alguien le avisa o filtra información desde dentro y por eso cada vez el menor desaparece minutos antes de la llegada de la autoridad. “Está muy raro, siempre que se va a hacer la sustracción ya no está el niño. Todo indica que hay corrupción”, subrayó.

La madre exigió a la Policía Ministerial y a la Casa de Justicia que asuman su responsabilidad, actúen con firmeza y no sigan permitiendo que un niño desaparezca de las manos de la autoridad una y otra vez. “Ya son más de dos meses y no hay resultados. Es urgente que hagan su trabajo. No quiero que pase más tiempo”, sentenció.

Olguín Soberano reclamó además que el padre presentó sólo una copia de compra de medicamento para justificar atención, pero no hay certeza de que su hijo asista a sus terapias ni a la escuela donde está inscrito en Carmen. “Mi hijo no puede estar encerrado, tiene TDH, necesita escuela, medicación, terapias. ¿Qué están esperando?”, cuestionó.