“POLICÍAS DE CAMPECHE SON CONOCIDOS POR EXTORSIONAR Y EL GOBIERNO POR CENSURAR”: ARMANDO GALERA

-EL INFLUENCER ASEGURA QUE LE EXIGIERON 5 MIL PESOS EN UN RETÉN; AUTORIDADES LO RESPONSABILIZAN POR FALTA DE DOCUMENTOS

El youtuber , conocido como Yulay, denunció que policías de Campeche le solicitaron sus documentos en un retén y después le habrían exigido 5 mil pesos para devolverle la tarjeta de circulación. Sobre este caso, Armando Galera señaló que los agentes en el estado son conocidos por prácticas de extorsión a conductores y que este tipo de situaciones no serían aisladas, sino parte de conductas recurrentes en retenes, especialmente en la zona de Escárcega.

Tras negarse al pago, los elementos ordenaron el traslado de su camioneta al corralón, lo que implicaría gastos superiores a los 35 mil pesos entre multas, arrastre y liberación, además de dejarlo junto a su equipo en la carretera sin apoyo. Por su parte, el director de la policía estatal, , atribuyó lo ocurrido a la falta de documentos, aunque anunció una investigación. Ante esto, Armando Galera cuestionó la versión oficial y planteó si realmente los agentes actuaron conforme a la ley o si, como se ha señalado, forman parte de prácticas conocidas, al poner en duda que hayan sido “blancas palomitas”.