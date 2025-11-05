LOS ESCÁNDALOS POR LOS QUE EL CINCUENTA Y TRES POR CIENTO DE LOS CAMPECHANOS REPRUEBA A LAYDA: LA SILLA ROTA; RESALTA LA CENSURA A MEDIOS CRÍTICOS

Una publicación del medio de comunicación digital mexicano La Silla Rota expone que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tiene calificación reprobatoria en cuanto a percepción ciudadana debido a los escándalos de su administración, principalmente por sus denuncias y actos de intimidación y censura contra periodistas y medios de comunicación que la critican y su viaje a Ámsterdam.

Detalla que de un universo de ochenta y nueve por ciento de los campechanos que dijeron conocer a la mandataria estatal, según la más reciente encuesta de Enkoll publicada en el diario El Universal, el cincuenta y tres por ciento desaprueba su gestión al frente del Gobierno del Estado, mientras el cuarenta y tres por ciento la aprueba. La morenista obtuvo un cinco punto siete como calificación en promedio.

Además, continúa La Silla Rota, el estudio arrojó que el cuarenta y uno por ciento de los encuestados tienen una opinión buena o muy buena de Sansores, mientras que el cuarenta y cuatro por ciento expresa una percepción mala o muy mala.

Entre sus actos de censura destaca el pleito con el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, el medio que la mandataria acusa de agredirla de manera sistemática con contenido ofensivo y misógino, y emprendió acciones legales.

Además, se ordenó también a González Valdez, quien denunció persecución política, el pago de una indemnización por daño moral de dos millones de pesos al director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón Bacab, así como el embargo de propiedades para garantizar la sanción. Luego la jueza Guadalupe Martínez Taboada lo vinculó a proceso.

Ante este escenario contra la libertad de expresión, señala La Silla Rota, han cerrado al menos cinco periódicos impresos: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades.

Tras su criticado viaje a Ámsterdam el pasado nueve de agosto, su vocero Patrón aseguró que no se trató de un paseo, sino para visitar a su familia, y aclaró que el viaje fue pagado con recursos propios. Luego vino la arremetida contra Telemar, del cual fue solicitada información de sus periodistas, editores y directivos, lo que generó preocupación por la libertad de expresión.

Más información: https://lasillarota.com/estados/2025/11/4/los-escandalos-por-los-que-53-de-los-campechanos-reprueba-layda-sansores-566546.html