“LOS ÚNICOS QUE SALIERON DE LA POBREZA FUERON LOS FORÁNEOS”: USUARIOS RECLAMAN A LAYDA POR AFIRMAR QUE 100 MIL CAMPECHANOS DEJARON DE SER POBRES

“Los únicos que salieron de la pobreza fueron los foráneos que trajo la gobernadora”, escribió un usuario, resumiendo el sentir de cientos de campechanos que reaccionaron con enojo al anuncio del secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa, quienes aseguraron que más de 100 mil personas salieron de la pobreza durante el gobierno de Layda Sansores.

Las redes se llenaron de críticas, burlas y sarcasmos ante una afirmación que los ciudadanos consideraron una falta de respeto a la realidad que viven. “¿En qué Campeche vive esta señora? ¿Habrá un multiverso acaso?”, cuestionó un usuario. Otro añadió: “Engañen a su borregada, pero los de Carmen no creemos nada, aquí no hay trabajo y Pemex ya no paga”.

En los comentarios, muchos coincidieron en que la pobreza no ha disminuido, sino aumentado, mientras los beneficios parecen concentrarse en un grupo cercano al poder. “Los únicos que salieron de pobres son sus achichincles que trajo de otro estado”, reiteró otra persona. “Los hijos y parientes de Marcela son los únicos que se enriquecieron”, añadió alguien más.

El humor negro también estuvo presente. “Campechanos a la bonanza, pronto seremos Dubai”, ironizó un usuario, mientras otro sentenció: “Está bueno ese canal de comedia”. Algunos recordaron que los apoyos sociales no representan progreso real: “Dar dádivas cada dos meses no es salir de pobre, salir de pobre es tener trabajo y esfuerzo”.

Otros mensajes subrayaron el deterioro económico del estado: “Vean cómo está Carmen, los negocios cerrando, sin empleo, sin obra pública”, comentó un ciudadano. “No hay inversión, no hay trabajo, y los pocos que había se los dieron a los foráneos”, insistió otro. La indignación fue unánime, con varios coincidiendo en que el discurso oficial “solo sirve para halagar a su jefa”.

Entre sarcasmos, enojo y desconfianza, las redes reflejaron un claro consenso: las cifras del gobierno no representan a los campechanos. “Campeche está más jodido que nunca y todavía se atreven a decir que hay menos pobres”, escribió un usuario, cerrando una jornada de críticas encendidas contra el discurso triunfalista de la mandataria.