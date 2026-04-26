DENUNCIAN RECORTE REPENTINO DE HASTA 40% A JUBILADOS DE PEMEX; PREPARAN ACCIONES LEGALES

Jubilados de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen han registrado reducciones de hasta 40 por ciento en sus ingresos catorcenales, denunció el secretario general de la sección 7 de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sergio Narváez Vargas, al señalar que los descuentos fueron aplicados de manera repentina y sin una explicación clara sobre la forma en que fueron calculados.

Expuso que entre los trabajadores retirados existía la expectativa de que cualquier ajuste derivado de la reforma en pensiones se aplicara de forma gradual, por lo que los recortes han generado inconformidad e incertidumbre. Advirtió que la situación afecta de manera directa a jubilados que dependen de esos recursos para cubrir necesidades básicas y tratamientos médicos, sobre todo ante los problemas que persisten en el sistema de salud.

Narváez Vargas informó que el sindicato ya brinda orientación a los afectados para revisar cada caso y, de manera paralela, prepara acciones legales para exigir claridad en los descuentos, así como la protección de los derechos de los jubilados.