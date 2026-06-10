miércoles, junio 10, 2026
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FUERTE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN EL AICM; “¿ESTAMOS EN GUERRA O QUÉ PASA?”: LOURDES MENDOZA

A un día del partido inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA 2026, entre México y Sudáfrica, y ante la mirada de sorpresa de los pasajeros, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, algunos con escudos y cascos especiales.

Al respecto, la periodista Lourdes Mendoza escribió en sus redes sociales: “Así la 4T de Claudia Sheinbaum al decir en el AICM “Welcome a los turistas”, a la FIFA World Cup. ¿Estamos en guerra? O ¿qué está pasando?”.

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