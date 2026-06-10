“LLEVAR FÚTBOL AL PUEBLO TAMBIÉN ES UN BENEFICIO”

***DIPUTADOS MORENISTAS DEFIENDEN GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA TRANSMISIÓN DEL MUNDIAL

Cuestionado sobre la contradicción entre la falta de recursos señalada anteriormente por el Gobierno estatal y la inversión para las transmisiones mundialistas, el diputado de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, defendió la medida.

“No sé cuál es el monto del gasto, pero me parece que poder llevar el fútbol al pueblo, en este caso a la inauguración y a la selección, es un gasto que también merece el pueblo campechano”, expresó.

El legislador reconoció desconocer el costo total de la inversión, aunque señaló que debe procurarse que el gasto no sea excesivo y que se mantenga una administración responsable de los recursos públicos bajo los principios de austeridad.

La decisión del Gobierno del Estado de Campeche de destinar recursos para la transmisión pública de los partidos del Mundial volvió a generar cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, luego de que meses atrás la propia administración estatal argumentara dificultades financieras para cubrir compromisos básicos como el pago de energía eléctrica en dependencias gubernamentales.

De acuerdo con estimaciones difundidas sobre los derechos de transmisión comercial para eventos públicos de la Copa Mundial, el desembolso podría oscilar entre los 38 hasta los 90 millones de pesos para proyectar oficialmente los encuentros en plazas y espacios públicos según la capacidad de aforo como el de la Concha Acústica.