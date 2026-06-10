LA FIFA SE APODERA DE LA CDMX, AUTORIDADES CÓMPLICES | Por Guillermo del Jesús Padilla Sierra

#Paseíllo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA llegó a CDMX como virrey del siglo XXI. Y no vino solo. Lo recibieron con tapete rojo: Clara Brugada abriéndole la ciudad, Mikel Arriola operando el negocio, y una manada de empresarios contando billetes antes de que ruede el balón.

Infantino dio la orden. Prohibió cerveza mexicana para imponer su agua con gas. Multara al taquero por gritar “Mundial”. El y la CNTE se disputan Reforma, el Zócalo, calles enteras. Ha Convertido la ciudad en su propiedad privada por 30 días. Habla de “valores” mientras actúa como colonizador.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, le entregó CDMX a la FIFA en bandeja. Cerró escuelas mientras los niños perdían clases. Cerró hospitales mientras la gente se mør¡∂ en el tráfico. Mandó granaderos para taparle el paso al chilango, pero alfombra roja para los de FIFA y les prohíbes a los chilangos salir de sus casas para que los turistas puedan disfrutar la CDMX y los chilangos no la afeen.

Elegiste la foto con Infantino antes que defender a tu pueblo, Clara. Traicionaste a la ciudad que juraste gobernar.

Mikel Arriola es el operador. El de la sonrisa y el discurso. El que justifica cada ∂bΩsø, cada cierre, cada precio absurdo. El mismo que anda buscando gobernar CDMX fue quien ayudó a privatizarla para extranjeros. ¿Así quieres mi voto, Mikel? Vendiendo la ciudad por pedazos.

Hoteleros que de 900 subieron a 5 mil por noche. Consorcios que cobraron agua en 80 pesos. Empresas que se hace más millonarias mientras el comercio de la esquina quebraba por las vallas. Buitres con traje. Negocio redondo: ellos se llevan los dólares, nosotros nos quedamos con los baches.

Mientras Infantino, Brugada y Mikel brindan con champagne en zona exclusiva, la CNTE duerme en casas de campaña a tres cuadras. Maestros peleando por salarios de hambre, por escuelas que se caen a pedazos.

¿Respuesta de Brugada? Granaderos para los maestros.

¿Respuesta de Mikel? Indiferencia total.

¿Respuesta de Infantino? Ni los volteó a ver. Para él solo existen los que pagan 20 mil por boleto.

CDMX pone calles, policías, paciencia y dignidad. Ustedes ponen vallas, candados y la factura. CDMX no es de FIFA. No es de los políticos. No es de los empresarios.