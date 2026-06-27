SE DESLINDA EL GOBIERNO FEDERAL DEL EXDIRECTOR DE PEMEX TRAS VIDEO DONDE AGREDE A SU ESPOSA

-“QUE INVESTIGUEN LOS HECHOS Y NO HAYA IMPUNIDAD”

Luego de ser difundido un video donde se aprecian imágenes donde el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, agrede a su esposa, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de las Mujeres, se deslindó de él.

En un comunicado, pidió que los hechos sean investigados por las autoridades competentes, con perspectiva de género y sin permitir impunidad, así como garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección a la víctima, y reveló que ha contactado a la mujer para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional.

Además, aseguró que en este caso, como en cualquier otro, hará lo que esté en sus manos para que no haya impunidad.