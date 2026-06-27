LA CFE NO SUSTITUYE “POSTES DE MAZAPÁN” PESE A INSISTENTES REPORTES: CÉSAR BRICEÑO

-“LA CIUDADANÍA ESTÁ EN LATENTE PELIGRO”

Los fuertes vientos y tormentas eléctricas registrados durante los últimos días han puesto nuevamente en evidencia el riesgo que representan los postes de energía eléctrica deteriorados en distintos sectores de la ciudad, advirtió el director de Protección Civil y Ordenamiento Vial, César Briceño Peña.

El funcionario señaló que desde hace meses la dependencia ha reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las condiciones de numerosas estructuras, algunas de ellas catalogadas popularmente como “postes de mazapán” por su avanzado estado de deterioro, pero la respuesta ha sido nula.

Es una situación preocupante porque la ciudadanía está en riesgo continuo, a pesar de que hemos insistido mediante oficios y reuniones con la Comisión Federal de Electricidad para que atienda estos riesgos, lamentó.

Briceño Peña recordó que recientemente se registraron incidentes que evidencian la gravedad del problema, entre ellos el de una mujer que sufrió una descarga eléctrica y el colapso de un poste con transformador sobre la calle 36 por 39.

Explicó que en este último caso no se trató únicamente de una caída, sino del desmoronamiento de la estructura debido a sus malas condiciones, y aunque por fortuna no hubo personas lesionadas, señaló que si alguien hubiera estado cerca, el peso del transformador le habría provocado h€r¡das muy graves o incluso la muerte”.

Ante esta situación, anunció que Protección Civil iniciará recorridos e inspecciones para identificar los postes que representen mayor peligro, y determinar las acciones preventivas para reducir riesgos a la población.

El director informó que los ciudadanos pueden reportar postes en malas condiciones directamente a Protección Civil al número 938 384 1663, para que personal especializado acuda a verificar la situación y gestione nuevamente la atención correspondiente ante la CFE.