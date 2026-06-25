SE ACCIDENTA DIPUTADO INFANTIL

Lo que comenzó como un día de entusiasmo y emoción para participar en la XXIV Legislatura Infantil de Campeche, terminó en un momento de preocupación para uno de sus representantes, quien sufrió una caída al exterior del Congreso del Estado.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) lo valoraron dentro de una ambulancia y luego bajó por su propio pie para ingresar al recinto legislativo. Policías estatales tomaron conocimiento de los hechos.

El accidente se originó cuando el integrante de la Legislatura Infantil cayó dentro de la separación entre la banqueta y las escaleras.